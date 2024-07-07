Terrier’a hücum

Mourinho'nun Tadic'i 10 numarada değerlendirmek istemesinden sonra sol kanada etkili bir isim almak isteyen Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim ise Rennes'in Fransız yıldızı Martin Terrier... Socutlar tarafından, Mourinho'ya önerilen isme Portekizli'den onay çıkınca ilk temas kuruldu. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Terrier'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor. Fransız sol kanat için sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği Rennes'in de teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...