Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

İLK SIRADA GERSON VAR

Üç isimden ilk sırada olan Gerson... Sambacı için Flamengo'yla bonservis pazarlıkları devam ediyor.

27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifi 14 milyon euro ancak Brezilya temsilcisi buna sıcak bakmıyor.