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Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü açıklayan sarı lacivertliler 3 yıldız için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Sarı lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Portekizli teknik adamın listesi üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yönetim 3 yıldız için harekete geçti.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Yeni sezonda Fred'in yanına kaliteli bir isim almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar üçe düştü: Gerson, Weston McKennie ve Filip Kostic...

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Sarı-lacivertliler, bu üç isimden birine gelecek sezon formayı giydirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Transfer komitesinin başında bulunan sportif direktör Mario Branco, üç oyuncunun hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

İLK SIRADA GERSON VAR
Üç isimden ilk sırada olan Gerson... Sambacı için Flamengo'yla bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifi 14 milyon euro ancak Brezilya temsilcisi buna sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var

Sarı-lacivertliler, McKennie ve Kostic için ise Juventus'la görüşmelerini sürdürüyor.

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