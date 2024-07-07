Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü açıklayan sarı lacivertliler 3 yıldız için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yeni sezonda Fred'in yanına kaliteli bir isim almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar üçe düştü: Gerson, Weston McKennie ve Filip Kostic...
Sarı-lacivertliler, bu üç isimden birine gelecek sezon formayı giydirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Transfer komitesinin başında bulunan sportif direktör Mario Branco, üç oyuncunun hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle temaslarını sıklaştırmış durumda.
İLK SIRADA GERSON VAR
Üç isimden ilk sırada olan Gerson... Sambacı için Flamengo'yla bonservis pazarlıkları devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifi 14 milyon euro ancak Brezilya temsilcisi buna sıcak bakmıyor.
Sarı-lacivertliler, McKennie ve Kostic için ise Juventus'la görüşmelerini sürdürüyor.
Juve, McKennie için 15 milyon euro talep ederken, Kostic'i 3 milyon euroya bırakmaya hazır.
F.Bahçe, Gerson ve Mc- Kennie'yi ikna edemezse Kostic'e imza attıracak.
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