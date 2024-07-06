TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da bu anlamda gündemde olan El Kaabi ile ilgili olarak sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Jose Mourinho ile ilgili o detay ise dikkat çekti...
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Kanarya, Mourinho önderliğinde yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda sarı-lacivertliler transferde titiz bir dönem geçiriyor.
Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden birisi de Faslı golcü El Kaabi.
Bir dönem ülkemizde Hatayspor'un da formasını terleten futbolcu geride kalan sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu.
31 yaşındaki yıldız isim Olympiakos'un bu kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.
Fenerbahçeli taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler futbolcu için teklifini yaptı. Bir yandan Olympiakos da Faslı forveti kadroda tutmak için görüşmelerini yoğunlaştırdı.
31 yaşındaki futbolcunun Jose Mourinho faktörü, vatandaşı En Nesyri'nin Fenerbahçe'ye gitme durumu ve daha önce Türkiye'de oynamasından dolayı sarı lacivertli formaya yakın olduğu iletildi.
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