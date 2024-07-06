Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da bu anlamda gündemde olan El Kaabi ile ilgili olarak sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Jose Mourinho ile ilgili o detay ise dikkat çekti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 10:22
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi sona ermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Fenerbahçe'de bu nedenle İsmail Kartal ile yollar ayrılıp takımın başına Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Kanarya, Mourinho önderliğinde yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Bu anlamda sarı-lacivertliler transferde titiz bir dönem geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden birisi de Faslı golcü El Kaabi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Bir dönem ülkemizde Hatayspor'un da formasını terleten futbolcu geride kalan sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

31 yaşındaki yıldız isim Olympiakos'un bu kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Fenerbahçeli taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

Sarı-lacivertliler futbolcu için teklifini yaptı. Bir yandan Olympiakos da Faslı forveti kadroda tutmak için görüşmelerini yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye El Kaabi müjdesi! İşte Jose Mourinho detayı

31 yaşındaki futbolcunun Jose Mourinho faktörü, vatandaşı En Nesyri'nin Fenerbahçe'ye gitme durumu ve daha önce Türkiye'de oynamasından dolayı sarı lacivertli formaya yakın olduğu iletildi.

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