Haberler Fenerbahçe Ali Koç ifade verdi

Ali Koç ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen sezon Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ali Koç ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 37. Haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Ali Koç dün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…
İran'ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Ziyech G.Saray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden flaş teklif
Mourinho'dan transfere onay çıktı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mourinho'dan transfere onay çıktı!
F.Bahçe'de En Nesyri heyecanı!
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Daha Eski
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! 01:02
Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... 01:02