Ali Koç ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 37. Haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Ali Koç dün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.