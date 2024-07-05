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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, bir dönem İspanya'da "Yeni Messi" olarak gösterilen Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati için devreye girdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transfer operasyonunu sportif direktör Mario Branco yürütüyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip rotayı İspanya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

"Şampiyonluk kadrosu" kurmaya kararlı olan Fenerbahçe, "Messi'nin varisi" olarak nitelendirilen Ansu Fati'nin peşine düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

İspanyol sport. es'den derlediği habere göre, sportif direktör Mario Branco hem Barcelona ile hem de genç yıldızın menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

Haberde Mourinho'nun 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ansu Fati'nin yeteneğine çok güvendiği ve takıma büyük katkısı olacağına inandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta

Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcu geçen sezonu Brighton'da kiralık oynadı.

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