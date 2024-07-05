FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho "Yeni Messi"yi istedi! Branco, Barça ile temasta
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, bir dönem İspanya'da "Yeni Messi" olarak gösterilen Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati için devreye girdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transfer operasyonunu sportif direktör Mario Branco yürütüyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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İspanyol sport. es'den derlediği habere göre, sportif direktör Mario Branco hem Barcelona ile hem de genç yıldızın menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti.
Haberde Mourinho'nun 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ansu Fati'nin yeteneğine çok güvendiği ve takıma büyük katkısı olacağına inandığı belirtildi.
Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcu geçen sezonu Brighton'da kiralık oynadı.
Genç oyuncu çıktığı 19 lig maçında 4 kez fileleri havalandırdı.
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