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En-Nesyri koptu geliyor

Fenerbahçe, Faslı santrfor için Sevilla’yla anlaşma noktasına geldi. Arada çok küçük fark kaldı. Tarafların el sıkışması an meselesi. Yönetim, en geç pazartesi günü transferi duyurmayı planlıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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En-Nesyri koptu geliyor

Batshauyi'nin Galatasaray'a gitmesi, Edin Dzeko'nun da ayrılmaya yakın olmasının ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri de karar kılmıştı. İspanyol ekibiyle pazarlıklara başlayan sportif direktör Mario Branco, transferde sona yaklaştı. İki kulüp arasında çok küçük fark kaldı. Anlaşmanın sağlanması an meselesi. Fenerbahçe bu transferi en geç pazartesi günü duyurmayı planlıyor.

İSPANYOLLAR DOĞRULADI

Yaşanan bu gelişmeleri İspanyol medyası da doğruladı. Ülkenin önde gelen gazeteleri arasında yer alan Marca, Fenerbahçe'nin transferde büyük aşama kaydettiğini yazdı. Haberde; 27 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerin projesine ikna olduğunu ve maddi şartlarda da anlaşma sağladığı bilgisi paylaşıldı. En-Nesyri'nin ayrıca kendisine gelen tekliflerin tümünü reddettiğinin altı çizildi. Geçen sezon Sevilla'da 41 maça çıkan Nesyri, 20 gol attı.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Youssef En-Nesyri, İspanya'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti ve Fenerbahçe'ye "evet" dedi. Bunun başlıca nedeni ise takımın başında Jose Mourinho'nun olması... Faslı oyuncuyu Arabistan'dan Al-Hilal ve Al-Qadsiah teklif yapmıştı.

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