Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2022/23 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve şu an Al-Hilal'in başında bulunan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 16:16
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

2024/25 sezonu hazırlıklarının Topuk Yaylası etabını tamamlayan ve Avusturya'da gerçekleştirdği kampla çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Son iki sezondur Fenerbahçe formasını terleten Michy Batshuayi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Belçikalı forvet, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Edin Dzeko'nun da durumu belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Hırvat ekibi Hajduk Split ile prensip anlaşmasına vardıı öne sürülen Boşnak santrforun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Sarı-lacivertlilerde Batshuayi'nin ayrılığı ve Dzeko'nun da olası ayrılık ihtimaline karşı golcü arayışlarını hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'nin forvet listesindeki 1 numaralı isimse Youssef En-Nesyri...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Jose Mourinho'nun Faslı golcünün transferi için ısrarcı olduğu iddia edilirken, En-Nesyri için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

AL-HILAL VE WEST HAM İSTİYOR

Estadio.deportivo'nun haberine göre; Suudi ekibi Al-Hilal ile İngiliz temsilcisi West Ham United Faslı oyuncuyu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Sevilla, iki kulübün de teklifini görüp sonrasında Fenerbahçe'ye cevap verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

En Nesyri'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

1.92 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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