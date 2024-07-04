TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu

Sarı-lacivertlilerde Batshuayi'nin ayrılığı ve Dzeko'nun da olası ayrılık ihtimaline karşı golcü arayışlarını hızlandı.

Jose Mourinho'nun Faslı golcünün transferi için ısrarcı olduğu iddia edilirken, En-Nesyri için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.