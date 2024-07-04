TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesine talip oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2022/23 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve şu an Al-Hilal'in başında bulunan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Belçikalı forvet, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Edin Dzeko'nun da durumu belirsizliğini koruyor.
Hırvat ekibi Hajduk Split ile prensip anlaşmasına vardıı öne sürülen Boşnak santrforun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.
Sarı-lacivertlilerde Batshuayi'nin ayrılığı ve Dzeko'nun da olası ayrılık ihtimaline karşı golcü arayışlarını hızlandı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'nin forvet listesindeki 1 numaralı isimse Youssef En-Nesyri...
Jose Mourinho'nun Faslı golcünün transferi için ısrarcı olduğu iddia edilirken, En-Nesyri için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
AL-HILAL VE WEST HAM İSTİYOR
Estadio.deportivo'nun haberine göre; Suudi ekibi Al-Hilal ile İngiliz temsilcisi West Ham United Faslı oyuncuyu gündemine aldı.
Sevilla, iki kulübün de teklifini görüp sonrasında Fenerbahçe'ye cevap verecek.
Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.
Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
En Nesyri'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER