Haberler Fenerbahçe Tavrımız net

Tavrımız net

Fenerbahçe, 3 Temmuz süreciyle alakalı resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tavrımız net

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz..."

RÖVANŞ PEŞİNDELER

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım da 3 Temmuz süreciyle alakalı şunları söyledi: "Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, 3 Temmuz bitmedi. Rövanş almanın peşindeler. Bunu zamanla herkes görecek, anlayacak. Bizlere düşen, 3 Temmuz'daki duruşumuzdan asla taviz vermeden, zararların tazmini konusunda yolumuza ve mücadelemize kararlılıkla devam etmektir."

Lauriente ısrarı! Fenerbahçe teklif yükseltti
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler'e görülmemiş övgüler! "Aklımı başımdan aldı"
Eylem Tok'un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov adımları...
Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not
G.Saray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not
Lauriente ısrarı! Fenerbahçe teklif yükseltti
Namaz vakitleri İstanbul (4 Temmuz Perşembe)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47
F.Bahçe'den Milik bombası! F.Bahçe'den Milik bombası! 00:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! 23:54
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı 23:48
Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! 22:23
Daha Eski
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! 22:23
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22:23
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor 22:23
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! 22:23
Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! 22:23
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 22:23