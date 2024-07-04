Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin Sırp orta saha oyuncusu için İtalyan ekibine 20 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.

Udinese, Samardzic transferi için sarı-lacivertlilere olumlu ya da olumsuz dönüş yapmazken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.