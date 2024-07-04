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Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde gaza basan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi. Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Lazar Samardzic için 20 milyon Euro önerdiği iddia edilen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 09:22
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Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

2024/25 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, ilk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

İkinci transferini stoper hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek isteyen Kanarya, Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin Sırp orta saha oyuncusu için İtalyan ekibine 20 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Udinese, Samardzic transferi için sarı-lacivertlilere olumlu ya da olumsuz dönüş yapmazken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

ISMAEL SAIBARI GÜNDEMDE

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Ismael Saibari'yle ilgilendiğini vurguladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerin, İspanya doğumlu Faslı oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Ismael Salibari, geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 maça çıktı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...

Faslı orta saha oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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