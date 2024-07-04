Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Samardzic denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde gaza basan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi. Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Lazar Samardzic için 20 milyon Euro önerdiği iddia edilen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini stoper hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek isteyen Kanarya, Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i gündemine almıştı.
Fenerbahçe'nin Sırp orta saha oyuncusu için İtalyan ekibine 20 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.
Udinese, Samardzic transferi için sarı-lacivertlilere olumlu ya da olumsuz dönüş yapmazken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ISMAEL SAIBARI GÜNDEMDE
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Ismael Saibari'yle ilgilendiğini vurguladı.
Sarı-lacivertlilerin, İspanya doğumlu Faslı oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.
Ismael Salibari, geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 maça çıktı.
Faslı orta saha oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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