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Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampın ardından yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği 6 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:00
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Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarınıa Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından yapacağı transferler merak konusu olan sarı-lacivertliler, ilk olarak savunma hattını güçlendirdi.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alarak oyuncuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından şu ana kadar 3 ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Sarı-lacivertlilerde ayrılığı en çok konuşulan isimse Michy Batshuayi oldu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Belçikalı golcü, Galatasaray'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden olan Joshua King ile de yola devam edilmedi.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Norveçli oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kiraladığı Serdar Dursun ise İstanbul ekibine geri döndü.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezonun açılışını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, buradan döndükten sonra yönetime rapor sundu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Bu raporda takımdaki eksiklerin yanı sıra performansını yetersiz bulduğu oyuncuların da isimleri vardı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Jose Mourinho, Krunic, Peres, Kent ve Zajc'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini bildirdi.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı.

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