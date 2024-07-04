Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampın ardından yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği 6 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alarak oyuncuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından şu ana kadar 3 ayrılık gerçekleşti.
Sarı-lacivertlilerde ayrılığı en çok konuşulan isimse Michy Batshuayi oldu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Belçikalı golcü, Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden olan Joshua King ile de yola devam edilmedi.
Norveçli oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kiraladığı Serdar Dursun ise İstanbul ekibine geri döndü.
Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezonun açılışını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, buradan döndükten sonra yönetime rapor sundu.
Bu raporda takımdaki eksiklerin yanı sıra performansını yetersiz bulduğu oyuncuların da isimleri vardı.
Jose Mourinho, Krunic, Peres, Kent ve Zajc'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini bildirdi.
Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı.
Böylece yabancı sayısını 9'a düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni yapılacak transferlere de yer açmış olacak.
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