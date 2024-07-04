Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Bu raporda takımdaki eksiklerin yanı sıra performansını yetersiz bulduğu oyuncuların da isimleri vardı.

Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı.