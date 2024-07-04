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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız ismi Çağlar Söyüncü'den transfer süreci ve Jose mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Çağlar'in sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 16:15
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü medya mensuplarına transfer süreci ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

İŞTE ÇAĞLAR'IN SÖZLERİ:

Başkanımız geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

Güzel bir havamız ve geçen seneden bozulmayan takımdaşlık ruhumuz var. Efsane bir hocamız da var. Çok güzel bir ortam. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlatır ve ilk resmi maçımıza hazır oluruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

"MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Maçta kendisiyle esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

Kendisiyle konuşmalarımız oldu ama ciddi bir boyuta geçmemişti. Beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

MR'ımda ufak bir durum görüldü. Ondan dolayı da takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Hocamız ve doktorumuzla bir görüşme yaptık. 1 hafta sonra da takımla çalışmalara başlayacağım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

"1 AY KİMSENİN TELEFONUNU AÇMADIM"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Söyüncü şunları söyledi:

En başından beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futbolumla da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Sağ olsun başkanımız da geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

"ÜLKEMİZE BÖYLE İSİMLERİN GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez. Dünya çapında, kendini kanıtlamış bir insan. Hem bizler hem de ülke olarak çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok önemli

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

Şu anda 16-17 yaşındaki gençler, Mourinho ile antrenmanlara çıkıyor. Onun için böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

"UMARIM HOLLANDA'YI DA GEÇECEĞİZ"

Bütün takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel oynayarak gruptan çıktık. Eksiklerimiz tabii ki var. Ben de orada olmadığım için üzgünüm ama her şeyde bir hayır vardır. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Hollanda maçındaki performansla da turu geçeceğiz. Her maçtan sonra oradaki arkadaşlarımla görüşüyorum.

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