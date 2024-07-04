FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız ismi Çağlar Söyüncü'den transfer süreci ve Jose mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Çağlar'in sözleri... FB SPOR HABERLERİ
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İŞTE ÇAĞLAR'IN SÖZLERİ:
"MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"
Ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Maçta kendisiyle esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık.
Kendisiyle konuşmalarımız oldu ama ciddi bir boyuta geçmemişti. Beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim.
MR'ımda ufak bir durum görüldü. Ondan dolayı da takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Hocamız ve doktorumuzla bir görüşme yaptık. 1 hafta sonra da takımla çalışmalara başlayacağım.
"1 AY KİMSENİN TELEFONUNU AÇMADIM"
Transfer süreciyle ilgili de konuşan Söyüncü şunları söyledi:
En başından beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futbolumla da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Sağ olsun başkanımız da geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu.
"ÜLKEMİZE BÖYLE İSİMLERİN GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez. Dünya çapında, kendini kanıtlamış bir insan. Hem bizler hem de ülke olarak çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok önemli
Şu anda 16-17 yaşındaki gençler, Mourinho ile antrenmanlara çıkıyor. Onun için böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz.
"UMARIM HOLLANDA'YI DA GEÇECEĞİZ"
Bütün takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel oynayarak gruptan çıktık. Eksiklerimiz tabii ki var. Ben de orada olmadığım için üzgünüm ama her şeyde bir hayır vardır. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Hollanda maçındaki performansla da turu geçeceğiz. Her maçtan sonra oradaki arkadaşlarımla görüşüyorum.
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