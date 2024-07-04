FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den transfer ve Mourinho itirafı!

"1 AY KİMSENİN TELEFONUNU AÇMADIM" Transfer süreciyle ilgili de konuşan Söyüncü şunları söyledi: En başından beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futbolumla da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Sağ olsun başkanımız da geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu.