Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde şaha kalktı. Şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 15:13
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-lacivertliler, transferde hareketli günler geçiriyor.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, ilk takviyelerini savunma hattına gerçekleştirdi.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

İkinci transferini stoper hattını yapan Kanarya, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan ve adı Lamar Samardzic, Youssef En-Nesyri, Ayoub El-Kaabi, Victör Lindelöf ve Weston McKennie gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

FILIP KOSTIC FENERBAHÇE'YE

Çizme basını, Juventus forması giyen Filip Kostic'in sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini duyurdu.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Eurosport'un İtalyan edisyonunda yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Sırp futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Haberde ayrıca Kostic'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin olabileceği aktartıldı.

Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Filip Kostic, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 maça çıktı.

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