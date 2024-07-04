Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde şaha kalktı. Şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini stoper hattını yapan Kanarya, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan ve adı Lamar Samardzic, Youssef En-Nesyri, Ayoub El-Kaabi, Victör Lindelöf ve Weston McKennie gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
FILIP KOSTIC FENERBAHÇE'YE
Çizme basını, Juventus forması giyen Filip Kostic'in sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini duyurdu.
ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ
Eurosport'un İtalyan edisyonunda yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Sırp futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.
Haberde ayrıca Kostic'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin olabileceği aktartıldı.
Filip Kostic, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 maça çıktı.
Sırp oyuncu, 4 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kostic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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