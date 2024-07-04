Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan ve adı Lamar Samardzic, Youssef En-Nesyri, Ayoub El-Kaabi, Victör Lindelöf ve Weston McKennie gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.