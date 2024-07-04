Haberler Fenerbahçe 6 ismin bileti kesildi

6 ismin bileti kesildi

Yabancı kontenjanında boşluk yaratmak isteyen Fenerbahçe’de Avusturya kampından sonra Luan Peres, Kent, Zajc, Krunic, Crespo ve Pedro’yla yollar ayrılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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6 ismin bileti kesildi

Fenerbahçe, bir yandan yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışırken, diğer yandan ise gönderilecek isimler üzerine yoğunlaştı. Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezonun açılışını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, buradan döndükten sonra yönetime rapor sundu. Bu raporda takımdaki eksiklerin yanı sıra performansını yetersiz bulduğu oyuncuların da isimleri vardı. Jose Mourinho, Krunic, Peres, Kent ve Zajc'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini bildirdi. Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı. Böylece yabancı sayısını 9'a düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni yapılacak transferlere de yer açmış olacak. Omar Fayed daha önce Iğdır'a kiralanmıştı.

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