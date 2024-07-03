Haberler Fenerbahçe "Duygusal değil akıllı olacağız"

"Duygusal değil akıllı olacağız"

Jose Mourinho, çok fazla transfer yapmayacaklarını söyledi ve ekledi: “Transfer döneminde duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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"Duygusal değil akıllı olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonuna ilk kampı değerlendirdi. Transfere dair de açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncuları tanımam için iyi bir fırsattı. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz haftadan çok mutluyum.

8 OYUNCU ALMAYACAĞIZ

Önümüzdeki hafta takımımıza katılacak oyunculardan sonra farklı bir durum olacak. Neredeyse takımın %50'si şu an yok. Geçen seneden kalan kaliteli bir takımımız var. Transfer döneminde duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Bizim zaten çok fazla, 6, 7, 8 oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok.Önceliklerimizi biliyoruz. Planlarımızı yaptık.

TÜRK YEMEKLERİ HARİKA

Jose, "Buradaki negatif şeylerden biri yemeklerin çok güzel olduğu. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim, burada iki kat iyi bakmam gerekiyor çünkü yemekler gerçekten çok güzel" ifadesini kullandı.

PASTA KESME GÜZEL

Geçtığımiz günlerde Miha Zajc ve İrfan Can Eğribayat'ın doğum günü kutlamasında yaşanan kulüpte pasta kesme seremonisini sevdiğini belirten Jose Mourinho, "Pasta kesme kültürü Türk kültürü mü yoksa kulübe ait bir kültür mü bilmiyorum ama burada gördüğüm güzel şeylerden biri" dedi.

ÇAĞLAR'I ROMA'DA DA İSTEMİŞTİM

Jose Mourinho, "Çağlar kalmasını istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Çağlar'ın da oyuncu olarak çok sevdiğim, çok hoşuma giden özellikleri var. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim, onu takıma katmak istemiştim fakat bu mümkün olmadı" dedi.

ÜZERİMİZDE BASKI VAR

Lugano maçına da dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "Çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerimizde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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