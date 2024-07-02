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Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı

Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 21:59
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Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için bugün Avusturya'nın Graz kentine gitti. Kamp çalışmalarını 13 Temmuz'a kadar Bad Waltersdorf bölgesinde gerçekleştirecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman; çift kale maçların ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağdaş Söyüncü de kampa katıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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