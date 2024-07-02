Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Admira Wacker maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADMIRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Admira Wacker maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 19:00'da oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.