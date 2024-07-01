TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere son olarak Fiorentina'da forma giyen yıldız isim önerildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:32
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Tecrübeli forvet oyuncusu Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Michy Batshuayi ile yeni sözleşme yapılmaması Fenerbahçe'yi yeni golcü arayışlarına itti.
Yaz transfer döneminin de resmen başlamasıyla İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euroya kadrosuna katan Fiorentina, benzer özelliklere sahip olan M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.
La Nazione'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki forveti değerlendirmeye alabilir.
Nzola, 2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi.
M'Bala Nzola, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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