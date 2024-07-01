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TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere son olarak Fiorentina'da forma giyen yıldız isim önerildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:32
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TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, transferde nokta atışı yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer listesini oluşturan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Tecrübeli forvet oyuncusu Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Michy Batshuayi ile yeni sözleşme yapılmaması Fenerbahçe'yi yeni golcü arayışlarına itti.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Yaz transfer döneminin de resmen başlamasıyla İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euroya kadrosuna katan Fiorentina, benzer özelliklere sahip olan M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

La Nazione'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki forveti değerlendirmeye alabilir.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Nzola, 2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi.

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