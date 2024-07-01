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Fenerbahçe'ye FC Lugano maçı öncesi flaş haber!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi FC Lugano, yaptığı Türkçe bilgilendirme ile sarı lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:08
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Fenerbahçe'ye FC Lugano maçı öncesi flaş haber!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi FC Lugano, yaptığı Türkçe bilgilendirme ile sarı lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

FC Lugano: "UEFA, Fenerbahçe FK ile FC Lugano arasında 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe FK taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır."

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