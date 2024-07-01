FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılması gündemde olan isimlerde belli olmaya başladı. Fenerbahçe'nin yıldız ismine sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor. FB SPOR HABERLERİ
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Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı.
OSAYI'YE 3 TALİP |
FENERBAHÇE TRANSFERE İZİN VERMEYE HAZIR
NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.
26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.
QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.
TEK ENGEL MAAŞI
Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.
OSAYI-SAMUEL'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Geride bıraktığımız sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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