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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılması gündemde olan isimlerde belli olmaya başladı. Fenerbahçe'nin yıldız ismine sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:48
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir haber geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

OSAYI'YE 3 TALİP |

Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

FENERBAHÇE TRANSFERE İZİN VERMEYE HAZIR

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

TEK ENGEL MAAŞI

Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel için 3 talip!

OSAYI-SAMUEL'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

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