Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

Fenerbahçe'de çalışmalar Jose Mourinho yönetiminde başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk etap antrenmanlarında yer almayan isimlere gelen teklifler ise dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de 3 yıldız için ciddi talipler ortaya çıktı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 12:34
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te olan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

Özellikle geçtiğimiz sezona damga vuran isimler için astronomik teklifler bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

NTV Spor'da yer alan haberde Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ise mevcut kadroyu bozmak istemediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

FERDİ KADIOĞLU

Ferdi'yi Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri yakından izliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

Atletico Madrid ve Dortmund da milli futbolcuyu isteyen kulüpler arasında duruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

İSMAİL YÜKSEK

İsmail Yüksek için de Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

Milli futbolcu için Almanya'dan birçok takımında yakın takipte olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...

MERT MÜLDÜR

Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın takibine girdi.

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