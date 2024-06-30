FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son kararı Jose Mourinho verecek! 3 yıldıza talip...
Fenerbahçe'de çalışmalar Jose Mourinho yönetiminde başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk etap antrenmanlarında yer almayan isimlere gelen teklifler ise dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de 3 yıldız için ciddi talipler ortaya çıktı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Özellikle geçtiğimiz sezona damga vuran isimler için astronomik teklifler bekleniyor.
FERDİ KADIOĞLU
Ferdi'yi Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri yakından izliyor.
Atletico Madrid ve Dortmund da milli futbolcuyu isteyen kulüpler arasında duruyor.
İSMAİL YÜKSEK
İsmail Yüksek için de Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor.
Milli futbolcu için Almanya'dan birçok takımında yakın takipte olduğu iddia edildi.
MERT MÜLDÜR
Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın takibine girdi.
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