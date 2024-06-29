Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir grafik çizen Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hollandalı futbolcunun menajeri Joes Blakborn, oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 18:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

2024/25 sezonu öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda takımı güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Adı son günlerde sık sık Ayoub El Kaabi ve Lamar Samardzic ile anılan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Jayden Oosterwolde geliyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

2022/2023 sezonunun ara transfer döneminde Parma'da transfer edilen Oosterwolde, Fenerbahçe'deki ilk döneminde beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

23 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon sergilediği oyunla adeta yıldızını parlattı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Adı başta Napoli ve West Ham United olmak üzere birçok takımla anılan yıldız oyuncunun menajeri Jose Blakborn, İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

"JAYDEN KARİYERİNİ İLERİYE TAŞIDI"

CalcioNapoli24'e konuşan Blakborn, "Bu sezon Jayden kariyeri için ileriye doğru büyük bir adım attı ancak Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası büyük bir üzüntü duyuluyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

"SONRAKİ ADIMI ATMAK İSTİYOR"

Bir defans oyuncusu, İtalya'ya gelmek istiyorsa bunun sebebi kendini geliştirmek istemesidir. Parma'daki deneyimi olumluydu. Her ne kadar harika bir takım olan Fenerbahçe'de harika maçlar çıkaracak olsa da kariyerinde bir sonraki adımı atma arzusu var.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

"NAPOLI İLE DOĞRUDAN TEMAS OLMADI"

Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde bir sonraki adıma geçmek istiyor. Çıkan söylentilere rağmen Napoli ile doğrudan bir temasım olmadı. Napoli harika bir takım ve bu ileriye doğru bir adım olur. Diğer Serie A takımları ve Avrupa takımlarıyla temaslar oldu.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

"SERIE A VE PREMIER LİG ONUN İÇİN EN İYİ SEÇENEKLER"

Oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bir şey söyleyemem. Ona Fenerbahçe alacağı tekliflere göre karar verecek. Teklifler geldiğinde onları değerlendireceğiz. Jayden, Maldini'yi örnek alıyor. Hedefi Maldini'nin kariyerine yaklaşmak. Serie A ve Premier Lig onun için en iyi seçenekler."

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Hollandalı futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı

Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?
Sultangazi su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (29 Haziran)
Pendiksu kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (29 Haziran)
109. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 19:34
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 18:34
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 18:14
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 17:19
Kocaelispor'dan sağ bek takviyesi! Kocaelispor'dan sağ bek takviyesi! 17:05
Chelsea'ye 18'lik yıldız adayı! 6 yıllık imza... Chelsea'ye 18'lik yıldız adayı! 6 yıllık imza... 16:21
Daha Eski
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 15:25
Avusturya'ya Verstappen damgası! Avusturya'ya Verstappen damgası! 15:24
Kanada - Şili maçı ne zaman? Kanada - Şili maçı ne zaman? 15:22
Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America 15:19
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması! Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması! 15:03
Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... 14:24