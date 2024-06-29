TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçelileri yıkan haber! Menajeri resmen açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir grafik çizen Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hollandalı futbolcunun menajeri Joes Blakborn, oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Adı son günlerde sık sık Ayoub El Kaabi ve Lamar Samardzic ile anılan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Jayden Oosterwolde geliyor.
2022/2023 sezonunun ara transfer döneminde Parma'da transfer edilen Oosterwolde, Fenerbahçe'deki ilk döneminde beklenen katkıyı sağlayamamıştı.
23 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon sergilediği oyunla adeta yıldızını parlattı.
Gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Adı başta Napoli ve West Ham United olmak üzere birçok takımla anılan yıldız oyuncunun menajeri Jose Blakborn, İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"JAYDEN KARİYERİNİ İLERİYE TAŞIDI"
CalcioNapoli24'e konuşan Blakborn, "Bu sezon Jayden kariyeri için ileriye doğru büyük bir adım attı ancak Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası büyük bir üzüntü duyuluyor.
"SONRAKİ ADIMI ATMAK İSTİYOR"
Bir defans oyuncusu, İtalya'ya gelmek istiyorsa bunun sebebi kendini geliştirmek istemesidir. Parma'daki deneyimi olumluydu. Her ne kadar harika bir takım olan Fenerbahçe'de harika maçlar çıkaracak olsa da kariyerinde bir sonraki adımı atma arzusu var.
"NAPOLI İLE DOĞRUDAN TEMAS OLMADI"
Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde bir sonraki adıma geçmek istiyor. Çıkan söylentilere rağmen Napoli ile doğrudan bir temasım olmadı. Napoli harika bir takım ve bu ileriye doğru bir adım olur. Diğer Serie A takımları ve Avrupa takımlarıyla temaslar oldu.
"SERIE A VE PREMIER LİG ONUN İÇİN EN İYİ SEÇENEKLER"
Oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bir şey söyleyemem. Ona Fenerbahçe alacağı tekliflere göre karar verecek. Teklifler geldiğinde onları değerlendireceğiz. Jayden, Maldini'yi örnek alıyor. Hedefi Maldini'nin kariyerine yaklaşmak. Serie A ve Premier Lig onun için en iyi seçenekler."
Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Hollandalı futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
DİĞER