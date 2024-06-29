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Biz kulübün askerleriyiz

Sarı lacivertli takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, “Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız. Biz kulübün askerleriyiz” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Biz kulübün askerleriyiz

Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Düzce'de Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu belirten tecrübeli yıldız, "Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum. Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim" dedi. Başarılı futbolcu takımın hazır olmasına da dikkat çekti.

HERKES TATİLDE ÇALIŞMIŞ

Mert Hakan, kendi performansına vurgu yapıp, "Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katkı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız. Biz kulübün askerleriyiz. Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Ali Koç aradı ve beni iki yılda Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. Fenerbahçe söz konusu olunca şart konuşmak gereksiz bir durum. Yeni sözleşme için anlaşmak çok uzun sürmedi" diye ekledi. Mourinho ile çalışmalarına değinen deneyimli isim, "Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız. Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Cengiz Ünder çok hazır gelmiş, çok iyi durumda" yorumunu yaptı.

ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR

Sarı lacivertli futbolcu, antrenmanların da son derece verimli geçtiğini anımsatarak, "Gerçekten sert başladı ve sert devam ediyor. Sezonun genelinde kampın meyvesini yer takımlar, biz de bunun bilincinde çok iyi çalışıyoruz. Hocamız da ekibi de bize inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama çok keyifli geçiyor. Yeni sezon inşallah Fenerbahçemize hayırlı, uğurlu olur" yorumunda bulundu.

DAHA ÇEKİŞMELİ OLACAK

Mert Hakan, "İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Daha zor ve daha çekişmeli lig olacak. Diğer rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyorlar. Biz bir aradayız yine, bu çok önemli avantaj. Jose Mourinho çok detaycı, ufak ufak her şeyi işliyor. Bizim hakim olmadığımız çok şeye hakim. 99 puan aldık ama ufak detayları bize aktarıyor. Bize inanılmaz şeyler katacak. Bundan öncesi hocalarımız da çok şey kattı. Mourinho'nun istediklerini yaparak Şampiyonlar Ligi yolunda Lugano maçlarına en iyi şekilde gitmek istiyoruz" dedi.

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