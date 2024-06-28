TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, sarı lacivertlilerin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birisi.

Paylaşılan habere göre; Jose Mourinho, bu yaz Bayern Münih'ten ayrılması mümkün olan oyuncuyu çok istiyor.