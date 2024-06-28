TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler piyasa değeri 50 milyon Euro olan yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin, Coman hakkında bilgi topladığı ifade edildi.
Öte yandan haberde Kingsley Coman'ın başka planları olduğu için bu transferin şimdilik mümkün görünmediği ifade edildi.
Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı.
Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Coman'a 50 milyon Euro değer biçiliyor.
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