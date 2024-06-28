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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler piyasa değeri 50 milyon Euro olan yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 21:07
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, sarı lacivertlilerin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birisi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Paylaşılan habere göre; Jose Mourinho, bu yaz Bayern Münih'ten ayrılması mümkün olan oyuncuyu çok istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin, Coman hakkında bilgi topladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Öte yandan haberde Kingsley Coman'ın başka planları olduğu için bu transferin şimdilik mümkün görünmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! 50 milyon Euro...

Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı.

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