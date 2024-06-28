Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde sahaya iniyor. Fenerbahçe, hazırlık maçında Petrolul Ploieşti ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 14:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

Casper
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif!
DİĞER
Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırıldı!
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da çöken binalar hakkında kentsel dönüşüm çağrısı! Devlet Bahçeli ile ne görüşüldü? | Flaş Suriye mesajı
Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması!
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri...
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 memur ve emekli ara zammı belli oluyor
Konya sınavsız alan liseler (OBP taban puanları)
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN? | 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 15:17
Sivasspor'da bir dönem sona erdi! Sivasspor'da bir dönem sona erdi! 15:01
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:57
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? 14:54
Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması! Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması! 14:30
Trabzonspor'da Yaremchuk gelişmesi! Transfer... Trabzonspor'da Yaremchuk gelişmesi! Transfer... 14:22
Daha Eski
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor Fırtına yeni sezona hazırlanıyor 13:11
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 13:08
Trabzonspor Cihan'ı resmen açıkladı! Trabzonspor Cihan'ı resmen açıkladı! 13:07
Arda'dan büyük fedakarlık! Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki... Arda'dan büyük fedakarlık! Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki... 12:53
TÜRKSAT 6A UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? TÜRKSAT 6A UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? 12:52
NBA'de bir Türk daha! İşte Adem Bona'nın yeni takımı NBA'de bir Türk daha! İşte Adem Bona'nın yeni takımı 12:00