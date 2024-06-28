Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.