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Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezona dair çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş kamp sürecini ve Jose Mourinho hakkındaki düşüncelerini anlattı. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 14:30
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Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Topuk Yaylası'nda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

İŞTE MERT HAKAN'IN SÖZLERİ:

Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

"MOURINHO BİZİM KOMUTANIMIZ"

Tüm oyuncuların çok fit geldiğini söyleyen Mert Hakan, "Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir." dedi.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Takımdaki komutanın Mourinho olduğunu söyleyen Mert Hakan şu sözlerle devam etti:

Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. T

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız."

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

"EURO 2024'Ü TAKİP EDİYORUM"

Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

"HEMEN KABUL ETTİM"

Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum.Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Sözleşme konusunda konuşan Mert Hakan şu sözlerle devam etti:

Ali Koç aradı ve beni iki yılda Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız.

Daha zor ve daha çekişmeli lig olacak. Diğer rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyorlar. Biz bir aradayız yine, bu çok önemli avantaj.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Jose Mourinho çok detaycı, ufak ufak her şeyi işliyor. Bizim hakim olmadığımız çok şeye hakim. 99 puan aldık ama ufak detayları bize aktarıyor.

Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Bize inanılmaz şeyler katacak. Bundan öncesi hocalarımız da çok şey kattı. Mourinho'nun istediklerini yaparak Lugano maçına en iyi şekilde gitmek istiyoruz.

Casper
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