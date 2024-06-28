Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezona dair çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş kamp sürecini ve Jose Mourinho hakkındaki düşüncelerini anlattı. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ
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İŞTE MERT HAKAN'IN SÖZLERİ:
"MOURINHO BİZİM KOMUTANIMIZ"
Takımdaki komutanın Mourinho olduğunu söyleyen Mert Hakan şu sözlerle devam etti:
Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. T
Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız."
"EURO 2024'Ü TAKİP EDİYORUM"
Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım.
Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum." şeklinde konuştu.
"HEMEN KABUL ETTİM"
Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız.
Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum.Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim." sözlerini kullandı.
Sözleşme konusunda konuşan Mert Hakan şu sözlerle devam etti:
Ali Koç aradı ve beni iki yılda Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız.
Daha zor ve daha çekişmeli lig olacak. Diğer rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyorlar. Biz bir aradayız yine, bu çok önemli avantaj.
Jose Mourinho çok detaycı, ufak ufak her şeyi işliyor. Bizim hakim olmadığımız çok şeye hakim. 99 puan aldık ama ufak detayları bize aktarıyor.
Bize inanılmaz şeyler katacak. Bundan öncesi hocalarımız da çok şey kattı. Mourinho'nun istediklerini yaparak Lugano maçına en iyi şekilde gitmek istiyoruz.
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