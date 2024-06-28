Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'tan Jose Mourinho ve sözleşme açıklaması!

Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum.Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim." sözlerini kullandı.