TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Kanarya'da takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ederken o futbolcuyla ilgili transferde flaş gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı.
Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.
Sarı-lacivertlilerde bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.
Fenerbahçe'de Mourinho önderliğinde takıma yapılacak takviyeler taraftarlar tarafından sabırsızlıkla takip ediliyor.
Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon herhangi bir kupa kazanamamış olsa da bazı futbolcular gösterdikleri performansla bir hayli alkış aldılar ve transferin gözdesi haline geldiler.
Bu futbolculardan birisi de İsmail Yüksek oldu. 25 yaşındaki oyuncu istikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.
Son olarak milli yıldız ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fransızlar, Olimpik Lyon'un İsmail Yüksek için yeniden harekete geçtiğini ve Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklifte bulunacağını yazdı.
Ligue 1 ekibi, devre arasında da İsmail için resmi teklif yapmış ancak yıldız oyuncu, 'Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında yalnız bırakamam' diyerek teklifi reddetmişti.
İsmail Yüksek bu defa Lyon'un teklifine sıcak bakıyor.