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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Kanarya'da takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ederken o futbolcuyla ilgili transferde flaş gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 09:32
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Sarı-lacivertlilerde bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Fenerbahçe'de Mourinho önderliğinde takıma yapılacak takviyeler taraftarlar tarafından sabırsızlıkla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon herhangi bir kupa kazanamamış olsa da bazı futbolcular gösterdikleri performansla bir hayli alkış aldılar ve transferin gözdesi haline geldiler.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Bu futbolculardan birisi de İsmail Yüksek oldu. 25 yaşındaki oyuncu istikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Son olarak milli yıldız ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Fransızlar, Olimpik Lyon'un İsmail Yüksek için yeniden harekete geçtiğini ve Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklifte bulunacağını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda!

Ligue 1 ekibi, devre arasında da İsmail için resmi teklif yapmış ancak yıldız oyuncu, 'Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında yalnız bırakamam' diyerek teklifi reddetmişti.

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