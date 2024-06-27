Haberler Fenerbahçe "Hayalimi gerçekleştirdim"

"Hayalimi gerçekleştirdim"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Levent Mercan, “Fenerbahçe’ye gelmek benim hayalimdi. Çok şükür buradayım. Mourinho ile çalışmak büyük bir gurur, dünya çapında bir hoca” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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"Hayalimi gerçekleştirdim"

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Levent Mercan, Topuk Yaylası'nda açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğinin altını çizen 23 yaşındaki oyuncu, "Geçen sezon 'Karagümrük'e nasıl destek olabilirim?' diye düşündüm, transferle ilgili bir şey düşünmedim. Hoca da gitmemi istemedi, ben de kaptan olarak takımı yalnız bırakmadım. Fenerbahçe'ye gelmek benim hayalimdi, çok şükür buradayım" ifadelerini kullandı.

SOL BEKTE KENDİMİ BULDUM

Kariyerine orta saha başladığını ve sonrasında sol beke evrildiğini belirten Levent Mercan, "Sol bekte kendimi buldum, önceden taşıdığım orta saha özelliklerimi burada iyi kullandım. Benim için iyi bir pozisyon. Mourinho ile çalışmak büyük bir gurur, dünya çapında bir hoca. Hoca bana ve herkese güven verdi daha ilk günden beri. Bir oyuncu kendisini geliştirmeli. Ben farklı pozisyonlarda oynayabilirim, bundan iki sene önce on numara bile oynuyordum" açıklamasını yaptı.

MOU'DAN KORKMADIM

Levent, "Bu kadar büyük bir hocayla çalışmak çok güzel bir şey, daha gencim. Geçen sezonlarda da iyi hocalarla çalıştım. Mourinho ile çalışmaktan hiç korkmadım, en iyi hocalar en iyisini öğretirler. Emre Mor ile tanışıyoruz zaten, Dzeko ile Almanca konuşabiliyorum" dedi.

GURUR DUYARIM

Levent Mercan, "Herkes çok hazır geldi ve çift idman yapıyoruz her gün. Herkesi tanımak istiyorum, milli takım formasını giymek beni çok gururlandırır. Hayalim orası" şeklinde konuştu.

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