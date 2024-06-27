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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, antrenmanın ardından taraftarlar için forma ve tişört imzaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:24
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertlilerin sabah antrenmanı taraftara açıldı.

Düzce ile çevre illerden gelen Fenerbahçeliler, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman; koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Son bölümde çift kale maç yapan sarı-lacivertliler; açma, germe ve esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Çalışmanın ardından taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verirken, forma ve tişört imzaladı.

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