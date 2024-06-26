Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörleri Jose Mourinho eşliğinde sezona start verdi. Yeni Fenerbahçe'de ilk idman nasıl geçti ve neler yaşandı? Merak edilenler ve dahası haberimizde...
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Teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularla tek tek yeniden tanışan Portekizli çalıştırıcı, taleplerini iletti.
29 Haziran'a kadar Düzce'de hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, son gün Mehmet Topal'ın başında olduğu Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'yle hazırlık maçı yapacak.
Kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. 2 Temmuz'da ise Graz'a hareket edilecek.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, sezon açılışı öncesinde takım otobüsünden bir fotoğraf paylaştı ve altına, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.
Tüm takımı pür dikkat izleyen ve idmanı kayda da aldıran Portekizli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden oyuncuları da takip ediyor.
Bu isimlerden biri olan ve Galatasaray, Dortmund, Celta Vigo gibi takımlarda oynayan Emre Mor'u da ayrıca takip ediyor.
ROTASYON OYUNCUSU
Portekizli çalıştırıcı, oyuncuyla ilgili nihai kararını vermedi ancak hocanın oyun planı değişiklikleri ve farklı taktiklere açık biri olarak bilinmesi, Emre'yi ilk 11 olmasa da rotasyonda değerlendirebileceği düşünülüyor.
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