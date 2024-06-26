Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

"SABIRSIZLANIYORUM" Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, sezon açılışı öncesinde takım otobüsünden bir fotoğraf paylaştı ve altına, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.

Tüm takımı pür dikkat izleyen ve idmanı kayda da aldıran Portekizli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden oyuncuları da takip ediyor.