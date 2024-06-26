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Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörleri Jose Mourinho eşliğinde sezona start verdi. Yeni Fenerbahçe'de ilk idman nasıl geçti ve neler yaşandı? Merak edilenler ve dahası haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 10:20
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Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası'nda başladı. Ve ilk antrenman 25 Haziran saat 17.00'de gerçekleştirildi.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

22-23 haziranda sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran'da sabah saatlerinde Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, öğlen saatlerinde tesislere vardı. Oyuncular saat 17.00'deki ilk idmanla 2024-25 sezonunun startını verdi.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularla tek tek yeniden tanışan Portekizli çalıştırıcı, taleplerini iletti.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

29 Haziran'a kadar Düzce'de hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, son gün Mehmet Topal'ın başında olduğu Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'yle hazırlık maçı yapacak.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. 2 Temmuz'da ise Graz'a hareket edilecek.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

"SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, sezon açılışı öncesinde takım otobüsünden bir fotoğraf paylaştı ve altına, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Tüm takımı pür dikkat izleyen ve idmanı kayda da aldıran Portekizli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden oyuncuları da takip ediyor.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

Bu isimlerden biri olan ve Galatasaray, Dortmund, Celta Vigo gibi takımlarda oynayan Emre Mor'u da ayrıca takip ediyor.

Yeni Fenerbahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...

ROTASYON OYUNCUSU

Portekizli çalıştırıcı, oyuncuyla ilgili nihai kararını vermedi ancak hocanın oyun planı değişiklikleri ve farklı taktiklere açık biri olarak bilinmesi, Emre'yi ilk 11 olmasa da rotasyonda değerlendirebileceği düşünülüyor.

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