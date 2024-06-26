Haberler Fenerbahçe Hangi pozisyonda görev alacak? Levent Mercan açıkladı!

Hangi pozisyonda görev alacak? Levent Mercan açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, yeni sezon öncesi hazırlıkların sürdüğü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 13:37
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Hangi pozisyonda görev alacak? Levent Mercan açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İŞTE LEVENT MERCAN'IN AÇIKLAMALARI:

"F.BAHÇE BENİM HAYALİMDİ"

Geçen sezon 'Karagümrük'e nasıl destek olabilirim?' diye düşündüm, transferle ilgili bir şey düşünmedim. Hoca da gitmemi istemedi, ben de kaptan olarak takımı yalnız bırakmadım. Fenerbahçe'ye gelmek benim hayalimdi, çok şükür buradayım.

"KENDİMİ SOL BEKTE BULDUM"

Sol bekte kendimi buldum, önceden taşıdığım orta saha özelliklerimi burada iyi kullandım. Benim için iyi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum sol bekin.

"MOURINHO BANA GÜVEN VERDİ"

Mourinho ile çalışmak büyük bir gurur, dünya çapında bir oyuncu. Hoca bana ve herkese güven verdi daha ilk günden beri.

"FERDİ VE OOSTERWOLDE İLE..."

Bir oyuncu kendisini geliştirmeli. Ben farklı pozisyonlarda oynayabilirim, bundan iki sene önce on numara bile oynuyordum. Hoca bence beni hem sol bek hem de orta sahada kullanabilir. Her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım, Ferdi ve Oosterwolde için konuşmak için çok erken bence. Hayırlısıyla göreceğiz.

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