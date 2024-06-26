FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de mevcut futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund'un ilgisi sürerken, takımın diğer yıldızı Jayden Oosterwolde'ye de önemli takımlar talip oldu. Bir süredir West Ham'ın peşinde olduğu Jayden için İtalya'dan flaş bir takım devreye girdi. Çizme basını, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini de duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile 43 resmi maça çıkan Oosterwolde, 2 gollük katkı verdi.
Sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç yıldız, transferin gözdesi konumuna geldi.
Bir süredir İngiliz ekibi West Ham'ın ilgi gösterdiği Jayden'a bir talip daha çıktı.
NAPOLI PEŞİNE DÜŞTÜ!
İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'yi listesine aldı.
YÖNETİME ÖZEL TALEP!
italyan basınında yer alan habere göre; Çizme ekibinin hocası Antonio Conte, genç oyuncu için yönetime özel talepte bulundu.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli takımın Jayden için 30 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Jayden Oosterwolde'nin Kanarya'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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