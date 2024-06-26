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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de mevcut futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund'un ilgisi sürerken, takımın diğer yıldızı Jayden Oosterwolde'ye de önemli takımlar talip oldu. Bir süredir West Ham'ın peşinde olduğu Jayden için İtalya'dan flaş bir takım devreye girdi. Çizme basını, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini de duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:16
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Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde, transferde önemli takımları peşine taktı.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Sarı-lacivertlilerin Parma'dan kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncu, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Sol bek ve stoper bölgelerinde görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, fizik kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile 43 resmi maça çıkan Oosterwolde, 2 gollük katkı verdi.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç yıldız, transferin gözdesi konumuna geldi.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Bir süredir İngiliz ekibi West Ham'ın ilgi gösterdiği Jayden'a bir talip daha çıktı.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

NAPOLI PEŞİNE DÜŞTÜ!
İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'yi listesine aldı.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

YÖNETİME ÖZEL TALEP!
italyan basınında yer alan habere göre; Çizme ekibinin hocası Antonio Conte, genç oyuncu için yönetime özel talepte bulundu.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli takımın Jayden için 30 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

Jayden Oosterwolde'ye bir talip daha! Bonservis bedelini duyurdular

Jayden Oosterwolde'nin Kanarya'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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