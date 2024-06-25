Mourinho sahaya indi

22-23 haziranda sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için dün sabah saatlerinde Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, öğlen saatlerinde tesislere vardı. Oyuncular saat 17.00'deki ilk idmanla 2024-25 sezonunun startını verdi. Teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularla tek tek yeniden tanışan Portekizli çalıştırıcı, taleplerini iletti. 29 Haziran'a kadar Düzce'de hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, son gün Mehmet Topal'ın başında olduğu Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'yle hazırlık maçı yapacak. Kafile karşılaymanın ardından İstanbul'a dönecek. 2 Temmuz'da ise Graz'a hareket edilecek.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, dünkü sezon açılışı öncesinde takım otobüsünden bir fotoğraf paylaştı ve altına, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.