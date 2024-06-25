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TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

Dünya çapında bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski’de ısrarcı. İtalyan basını, sarı-lacivertli teknik adam Jose Mourinho'nun Polonyalı süper forveti istediğini iddia etti. Tecrübeli futbolcu için bütün şartlar sonuna kadar zorlanacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

Jose Mourinho'ya dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

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TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

Çizme medyasından "sportal.it" adlı haber sitesi; Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski için çalışmalara başladığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

"Jose Mourinho'nun en büyük hayali Robert Lewandowski" başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye harika bir forvet istiyor ve pole pozisyonunda Lewandowski var.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

İMKANSIZ DEĞİL
Mourinho, oyuncunun satın alınması için girişimde bulunulmasını istedi. Müzakereler çok karışık ama Mourinho yine de denemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

Lewandowski, Barcelona'da mutlu ve tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Barça, satmaya sıcak bakmıyor. Anlaşma imkansız değil ama çok zor."

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

Temmuz 2022'de 45 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki santrforun yıllık maaşı ise 32 milyon euro. Geçen sezon 49 maçta 26 gol, 9 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

LEWA 771 MAÇ 568 GOL ATTI
Lewandowski, profesyonel kariyerinde 771 maça çıktı. Polonyalı bu karşılaşmalarda 568 gol attı, 153 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

Lewa, Barcelona'da ise iki sezonda 95 maçta, 59 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu

35'lik yıldız, kariyerinde sadece 3 kırmızı kart gördü.

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