TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun Lewandowski hayali! İtalyanlar duyurdu
Dünya çapında bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski’de ısrarcı. İtalyan basını, sarı-lacivertli teknik adam Jose Mourinho'nun Polonyalı süper forveti istediğini iddia etti. Tecrübeli futbolcu için bütün şartlar sonuna kadar zorlanacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Çizme medyasından "sportal.it" adlı haber sitesi; Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski için çalışmalara başladığını duyurdu.
"Jose Mourinho'nun en büyük hayali Robert Lewandowski" başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye harika bir forvet istiyor ve pole pozisyonunda Lewandowski var.
İMKANSIZ DEĞİL
Mourinho, oyuncunun satın alınması için girişimde bulunulmasını istedi. Müzakereler çok karışık ama Mourinho yine de denemek istiyor.
Lewandowski, Barcelona'da mutlu ve tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Barça, satmaya sıcak bakmıyor. Anlaşma imkansız değil ama çok zor."
Temmuz 2022'de 45 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki santrforun yıllık maaşı ise 32 milyon euro. Geçen sezon 49 maçta 26 gol, 9 asiste imza attı.
LEWA 771 MAÇ 568 GOL ATTI
Lewandowski, profesyonel kariyerinde 771 maça çıktı. Polonyalı bu karşılaşmalarda 568 gol attı, 153 de asist yaptı.
Lewa, Barcelona'da ise iki sezonda 95 maçta, 59 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
35'lik yıldız, kariyerinde sadece 3 kırmızı kart gördü.
İspanyol deviyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lewandowski'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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