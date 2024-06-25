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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Özellikle Almanya ve İngiltere'den büyük kulüplerin listesindeki Ferdi için öne çıkan iki ekip Arsenal ve Borussia Dortmund'du. İki ekip de Ferdi için sarı lacivertli ekibe 20 milyon euro'luk teklif götürmüştü. Fenerbahçe'nin bu teklifleri geri çevirdiği ve karşı teklif yaptığı öğrenildi. İşte o rakam... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Fenerbahçe'de yıldızı iyice parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin yüksek bir rakama satmak istediği milli futbolcu için iki kulüpten teklif geldi.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

20 MİLYONLUK ÖNERİ

İngiltere'den Arsenal Kulübü ile Almanya'dan Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Kanarya'ya 24 yaşındaki futbolcu için gelen transfer tekliflerinin 20 milyon Euro olduğu belirlendi.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Ali Koç yönetimi ise yıldız oyuncu için net bir tavır ortaya koydu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Alman basını da sarı lacivertli yönetimin Ferdi'yi astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayacağını yazmıştı.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Fenerbahçe iki kulübe de Ferdi için 35 milyon Euro talep ettiğini ve teklifin yükseltilmesi halinde değerlendirme yapabileceklerini iletti.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

AVRUPA PLANI VAR

Önceliğini Fenerbahçe olarak belirleyen Ferdi Kadıoğlu, orta vadede Avrupa'da kariyerini sürdürmek ve kulübe yüksek bir bonservis bedeli kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!

Geçen sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asist üretti. Ferdi Kadıoğlu'nun kontratı ise 2026 yılında sona erecek.

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