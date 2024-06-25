Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Arsenal ve Dortmund'a ret!
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Özellikle Almanya ve İngiltere'den büyük kulüplerin listesindeki Ferdi için öne çıkan iki ekip Arsenal ve Borussia Dortmund'du. İki ekip de Ferdi için sarı lacivertli ekibe 20 milyon euro'luk teklif götürmüştü. Fenerbahçe'nin bu teklifleri geri çevirdiği ve karşı teklif yaptığı öğrenildi. İşte o rakam... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'ya 24 yaşındaki futbolcu için gelen transfer tekliflerinin 20 milyon Euro olduğu belirlendi.
Ali Koç yönetimi ise yıldız oyuncu için net bir tavır ortaya koydu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Alman basını da sarı lacivertli yönetimin Ferdi'yi astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayacağını yazmıştı.
Fenerbahçe iki kulübe de Ferdi için 35 milyon Euro talep ettiğini ve teklifin yükseltilmesi halinde değerlendirme yapabileceklerini iletti.
AVRUPA PLANI VAR
Önceliğini Fenerbahçe olarak belirleyen Ferdi Kadıoğlu, orta vadede Avrupa'da kariyerini sürdürmek ve kulübe yüksek bir bonservis bedeli kazandırmak istiyor.
Geçen sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asist üretti. Ferdi Kadıoğlu'nun kontratı ise 2026 yılında sona erecek.
DİĞER