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Fenerbahçe'de taraftarlara açık antrenman

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları dahilinde geldiği Topuk Yaylası Tesisleri’nde taraftarlara açık antrenman ile hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:34
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Fenerbahçe'de taraftarlara açık antrenman

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları dahilinde geldiği Topuk Yaylası Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Saat 09:30'da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladıktan sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra çift kale maç yapan takım, savunmadan çıkış, baskı ve yerleşim çalışmaları yaptı. Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden teknik direktör Mourinho, sık sık oyunu durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Antrenman streching çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanın sona ermesinin ardından tribünlere giden Mourinho, taraftarlarla fotoğraf çektirerek forma imzaladı.

Sarı-lacivertlilerde EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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