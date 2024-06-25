Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Jose Mourinho'ya takımı emanet eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko için sürpriz bir transfer teklifi geldiğini açıkladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 15:22
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Kanarya, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Sarı-lacivertlilerde gelecek futbolcular kadar ayrılacak isimler de önem taşırken, Edin Dzeko'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

HAJDUK SPLIT'TEN DZEKO BOMBASI!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Hajduk Split, Edin Dzeko için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Hırvat temsilcisi, 38 yaşındaki Boşnak golcüye 2 yıllık sözleşme teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Hajduk Split'in teknik direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in bu transferde etkili rol oynadığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Dzeko'yla ilgili son kararın teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği haberin detaylarında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Edin Dzeko geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de 46 maça çıkarken 25 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 288 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

EDIN DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986'da o dönemki adıyla Yugoslavya'nın Sarajevo kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Futbola Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Teplice, Usti nad Labem'de forma giydikten sonra 2007 yazında Wolfsburg'a 4 milyon Euro'ya imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

3.5 yıl sonra Ocak 2011'de ise Manchester City'e 37 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

2016 yazında Serie A ekibi Roma'ya 11 milyon Euro'ya gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

5 yıl burada top koşturan Dzeko, 2021 yazında ise Inter'e 2.8 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

2023 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro...

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