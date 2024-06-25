FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif
Teknik direktör Jose Mourinho'ya takımı emanet eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko için sürpriz bir transfer teklifi geldiğini açıkladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
HAJDUK SPLIT'TEN DZEKO BOMBASI!
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Hajduk Split, Edin Dzeko için harekete geçti.
Hırvat temsilcisi, 38 yaşındaki Boşnak golcüye 2 yıllık sözleşme teklif etti.
Hajduk Split'in teknik direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in bu transferde etkili rol oynadığı belirtildi.
Dzeko'yla ilgili son kararın teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği haberin detaylarında yer aldı.
Edin Dzeko geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de 46 maça çıkarken 25 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 288 dakika sahada kaldı.
EDIN DZEKO KİMDİR?
Edin Dzeko, 17 Mart 1986'da o dönemki adıyla Yugoslavya'nın Sarajevo kentinde dünyaya geldi.
Futbola Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Teplice, Usti nad Labem'de forma giydikten sonra 2007 yazında Wolfsburg'a 4 milyon Euro'ya imza attı.
3.5 yıl sonra Ocak 2011'de ise Manchester City'e 37 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2016 yazında Serie A ekibi Roma'ya 11 milyon Euro'ya gitti.
5 yıl burada top koşturan Dzeko, 2021 yazında ise Inter'e 2.8 milyon Euro bonservisle transfer oldu.
2023 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye imza attı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro...
DİĞER