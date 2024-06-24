TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Borussia Dortmund'un resmi girişimlerde bulunduğu yıldızın takımdan ayrılma ihtimaline karşı harekete geçen sarı-lacivertliler, Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı. Kanarya'nın hedefindeki yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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SPINAZZOLA HAREKATI!
Bir süredir İtalyan futbolcuyu yakın takipte bulunan Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.
TAKIMDAN AYRILIYOR!
Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.
Haberin detaylarında Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 36 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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