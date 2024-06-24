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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Borussia Dortmund'un resmi girişimlerde bulunduğu yıldızın takımdan ayrılma ihtimaline karşı harekete geçen sarı-lacivertliler, Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı. Kanarya'nın hedefindeki yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 19:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler sonrası harekete geçen Fenerbahçe'nin listesinde önemli yıldızlar bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

Borussia Dortmund'a transferi gündemde olan A Milli oyuncunun olası ayrılığı sonrası problem yaşamak istemeyen Kanarya, rotasını İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

SPINAZZOLA HAREKATI!
Transfer hedefindeki isimler için operasyona başlayan sarı-lacivertliler, Leonardo Spinazzola'yı liste başı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

Bir süredir İtalyan futbolcuyu yakın takipte bulunan Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı

Haberin detaylarında Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

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