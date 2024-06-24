TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Batshuayi'nin ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi:

M'Bala Nzola... İtalya'dan gelen haberlere göre; sarılacivertliler, Fiorentina'ya 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapacak.