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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da, Michy Batshuayi'nin ezeli rakip Galatasaray'a gitmesinin ardından golcü konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Ayrıca futbolcunun sarı-lacivertlilere katılması halinde Edin Dzeko ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Batshuayi'nin ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi:

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

M'Bala Nzola... İtalya'dan gelen haberlere göre; sarılacivertliler, Fiorentina'ya 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

1.85 boyundaki Angolalı oyuncunun yedek santrfor olarak düşünüldüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Sarı lacivertliler, İtalyan ekibiyle anlaşırsa yeni nöbetçi golcü M'Bala Nzola olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

GELİRSE DZEKO GİDECEK

Angolalı golcü, tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıktı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Performansı Fiorentina'yı tatmin etmediği için İtalyan ekibi oyuncuyu satış listesine koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Nzola alınsa da F.Bahçe, 27 yaşındaki golcünün önüne birinci sınıf santrfor transferi yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

Fenerbahçe, Nzola'yı kadrosuna katması halinde ise; Dzeko'yla yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak

M'BALA NZOLA KİMDİR?

27 yaşındaki Angolalı golcü, futbola Fransa'nın Troyes takımında başladı. Ardından Portekiz ekibi Sertanense'nin formasını terletti.

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