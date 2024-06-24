TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye nöbetçi golcü! O gelirse Dzeko ayrılacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da, Michy Batshuayi'nin ezeli rakip Galatasaray'a gitmesinin ardından golcü konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Ayrıca futbolcunun sarı-lacivertlilere katılması halinde Edin Dzeko ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...
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Sarı lacivertliler, İtalyan ekibiyle anlaşırsa yeni nöbetçi golcü M'Bala Nzola olacak.
GELİRSE DZEKO GİDECEK
Angolalı golcü, tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıktı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Performansı Fiorentina'yı tatmin etmediği için İtalyan ekibi oyuncuyu satış listesine koydu.
Nzola alınsa da F.Bahçe, 27 yaşındaki golcünün önüne birinci sınıf santrfor transferi yapacak.
Fenerbahçe, Nzola'yı kadrosuna katması halinde ise; Dzeko'yla yollarını ayıracak.
M'BALA NZOLA KİMDİR?
27 yaşındaki Angolalı golcü, futbola Fransa'nın Troyes takımında başladı. Ardından Portekiz ekibi Sertanense'nin formasını terletti.
Ardından kariyerinde sırasıyla; Francavilla, Carpi, Trapani, Spezia için top koşturdu. Şimdilerde ise Fiorentina'nın oyuncusu.
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