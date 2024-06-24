DİĞER
Fred yolcu gibi...
Mourinho'nun F.Bahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan biri de Fred olacak gibi duruyor. Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor. 2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti. İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı. 2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı. Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.