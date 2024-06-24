Haberler Fenerbahçe Fred yolcu gibi...

Fred yolcu gibi...

Mourinho'nun F.Bahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan biri de Fred olacak gibi duruyor. Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor. 2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti. İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı. 2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı. Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Fred yolcu gibi...
Mourinho'nun F.Bahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan biri de Fred olacak gibi duruyor. Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor. 2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti. İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı. 2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı. Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında...
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