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Fenerbahçe yeni sezon mesaisine Topuk Yaylası'nda başlıyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:18
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Fenerbahçe yeni sezon mesaisine Topuk Yaylası'nda başlıyor!

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nden kalkan otobüsle Düzce'ye hareket etti. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk antrenmanını Topuk Yaylası'nda bugün saat 17.00'de gerçekleştirecek.

Kafilenin hareketi öncesi sosyal medya hesabından, takım otobüsünün içinden bir fotoğraf paylaşan Jose Mourinho, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

İLK HAZIRLIK MAÇI MEHMET TOPAL'IN TAKIMINA KARŞI

Ayrıca Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi günü Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Bu hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

6 TEMMUZ CUMARTESİ:

19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 TEMMUZ CUMARTESİ:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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