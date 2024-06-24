Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı. Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde, Portekizli çalıştırıcıyı zorlu bir süreç bekliyor. İşte Kanarya'daki o detay... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 14:38
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'i 99 puan toplamasına karşın 2. sırada bitiren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

Gelecek sezon yabancı kontenjanında ve toplam kadro sayısında güncellemeye gidilirken, çalışmalar titizlikle yürütülecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

Önümüzdeki yıl 14 kişilik yabancı kontenjanı 12'ye indirilirken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

F.Bahçe'de kiralıkların da dönmesiyle birlikte 18 yabancı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

Bu kapsamda Kanarya, yeni transferlere yer açmak için en az 6 futbolcuyu göndermek zorunda olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

İşte F.Bahçe'deki 18 yabancı futbolcu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

DOMINIK LIVAKOVIC

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

OMAR FAYED

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

RODRIGO BECAO

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

ALEXANDER DJIKU

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

LUAN PERES

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

JAYDEN OOSTERWOLDE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

RADE KRUNIC

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

MIGUEL CRESPO

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

FRED

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

JIN-HO JO

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

MIHA ZAJC

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

RYAN KENT

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

SEBASTIAN SZYMANSKI

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

LINCOLN

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

DUSAN TADIC

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...

JOAO PEDRO

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