FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...
Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı. Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde, Portekizli çalıştırıcıyı zorlu bir süreç bekliyor. İşte Kanarya'daki o detay... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Önümüzdeki yıl 14 kişilik yabancı kontenjanı 12'ye indirilirken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
F.Bahçe'de kiralıkların da dönmesiyle birlikte 18 yabancı bulunuyor.
Bu kapsamda Kanarya, yeni transferlere yer açmak için en az 6 futbolcuyu göndermek zorunda olacak.
İşte F.Bahçe'deki 18 yabancı futbolcu...
DOMINIK LIVAKOVIC
OMAR FAYED
RODRIGO BECAO
ALEXANDER DJIKU
LUAN PERES
JAYDEN OOSTERWOLDE
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
RADE KRUNIC
MIGUEL CRESPO
FRED
JIN-HO JO
MIHA ZAJC
RYAN KENT
SEBASTIAN SZYMANSKI
LINCOLN
DUSAN TADIC
JOAO PEDRO
EDIN DZEKO
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