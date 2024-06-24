FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği Mert Müldür ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devinin EURO 2024 sonrası milli futbolcuya resmi teklif yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de yeni sözleşme imzaladı.
Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık mukavele yaptı.
İlerleyen haftalarda kadrosunda önemli değiliklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de Mert Müldür ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şu anda Türkiye ile EURO 2024'te mücadele eden milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
LYON İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Fransız ekibi Lyon'un yıldız futbolcunun Gürcistan maçındaki performansını çok beğendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.
Lyon'un, turnuva sonunda teklif yapabileceği de gelen haberler arasında.
Mert Müldür, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta süre aldı.
Milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Mert'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 4.2 milyon Euro.
DİĞER