Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği Mert Müldür ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devinin EURO 2024 sonrası milli futbolcuya resmi teklif yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:56
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi ve yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Kanarya, 2024/25 sezonu öncesi ilk transferini sol bek bölgesine gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de yeni sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık mukavele yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

İlerleyen haftalarda kadrosunda önemli değiliklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de Mert Müldür ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Şu anda Türkiye ile EURO 2024'te mücadele eden milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

LYON İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Fransız ekibi Lyon'un yıldız futbolcunun Gürcistan maçındaki performansını çok beğendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Lyon'un, turnuva sonunda teklif yapabileceği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Mert Müldür, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

Milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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