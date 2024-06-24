FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor

İlerleyen haftalarda kadrosunda önemli değiliklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de Mert Müldür ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şu anda Türkiye ile EURO 2024'te mücadele eden milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.