TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alan A Milli oyuncunun yeni adresi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Birçok önemli kulübü peşine takan genç futbolcu, o takıma 'tamam' dedi. İşte detaylar ve Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli...
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BORUSSIA DORTMUND ÇOK İSTİYOR!
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde. Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'in gelmesiyle birlikte girişimler hızlandı.
Transferi bitirmek isteyen Dortmund yetkilileri, Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslarını sürdürüyor.
DORTMUND FERDİ'YLE GÖRÜŞTÜ!
Fenerbahçe'nin astronomik bir teklif gelmezse göndermeyi düşünmediği başarılı futbolcu, Borussia Dortmund'la görüşme gerçekleştirdi.
FERDİ 'TAMAM' DEDİ!
24 yaşındaki oyuncu, kulübünün menfaatleri sağlanırsa Alman ekibine sıcak baktığını bildirdi.
Ferdi, Alman ekibine 'Fenerbahçe'yle anlaşırsanız gelebilirim' yanıtı verdi.
30 MİLYON EURO BONSERVİS
Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri bulunan Ferdi'nin 30 milyon euro civarında bir teklif gelirse satışına onay çıkabilir.
24 yaşındaki futbolcu, sol bek, sağ bek ve merkez orta sahada oynayabiliyor.
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, 37 Süper Lig maçında 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
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