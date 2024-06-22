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TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alan A Milli oyuncunun yeni adresi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Birçok önemli kulübü peşine takan genç futbolcu, o takıma 'tamam' dedi. İşte detaylar ve Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:13
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TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de gözler Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Performansıyla Avrupa devlerini peşine takan A Milli yıldız, transferin gözdesi konumunda yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Fenerbahçe'deki son durumu merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde işler ciddiye bindi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

BORUSSIA DORTMUND ÇOK İSTİYOR!
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde. Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'in gelmesiyle birlikte girişimler hızlandı.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Transferi bitirmek isteyen Dortmund yetkilileri, Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

DORTMUND FERDİ'YLE GÖRÜŞTÜ!
Fenerbahçe'nin astronomik bir teklif gelmezse göndermeyi düşünmediği başarılı futbolcu, Borussia Dortmund'la görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

FERDİ 'TAMAM' DEDİ!
24 yaşındaki oyuncu, kulübünün menfaatleri sağlanırsa Alman ekibine sıcak baktığını bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Ferdi, Alman ekibine 'Fenerbahçe'yle anlaşırsanız gelebilirim' yanıtı verdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

30 MİLYON EURO BONSERVİS
Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri bulunan Ferdi'nin 30 milyon euro civarında bir teklif gelirse satışına onay çıkabilir.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

24 yaşındaki futbolcu, sol bek, sağ bek ve merkez orta sahada oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, 37 Süper Lig maçında 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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