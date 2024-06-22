İlk imzalar atıldı

Sarı-lacivertli kulüp dün yaptığı açıklamayla transferin startını verdi. 'Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır' ifadesini kullanan F.Bahçe, "Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

İç transferde Mert Hakan'la kontrat uzatan Fenerbahçe, ilk dış transferini de Levent Mercan'la gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan 23 yaşındaki sol bekin transferi, "Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleriyle açıklandı.