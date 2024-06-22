FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde'nin taliplileri her geçen gün artıyor.

Takvim'in haberine göre Kanarya'nın 6 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibi Parma'dan renklerine bağladığı futbolcuya, İngiltere'den West Ham United, Nottingham Forest, Brendford ile Ipswich Town talip oldu.