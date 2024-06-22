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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu transferin gözdesi konumuna geldi. Fenerbahçe yönetimi, son durumu merak konusu olan Oosterwolde hakkında kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 14:56 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 15:20
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde'nin taliplileri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

Takvim'in haberine göre Kanarya'nın 6 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibi Parma'dan renklerine bağladığı futbolcuya, İngiltere'den West Ham United, Nottingham Forest, Brendford ile Ipswich Town talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

BEK VE STOPER OYNUYOR

Ayrıca oyuncuyu Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Napoli de kadrosuna katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu

HEDEF 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta Hollandalı oyuncuyu satmayı düşünmediği ve en az 20 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.

Türk Telekom
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