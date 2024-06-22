FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu transferin gözdesi konumuna geldi. Fenerbahçe yönetimi, son durumu merak konusu olan Oosterwolde hakkında kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 14:56 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 15:20
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23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı.
3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.
HEDEF 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta Hollandalı oyuncuyu satmayı düşünmediği ve en az 20 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.
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