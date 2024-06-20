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Jose’nin Lukaku aşkı

Mourinho'nun santrfor listesinin ilk sırasında yer alan Romelu Lukaku için bugünden itibaren harekat başlıyor. İtalyan medyası da gelişmeleri an be an takip ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Jose’nin Lukaku aşkı

Fenerbahçe, yeni transferlerini bir an önce tamamlamak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. En az 5 takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin güçlendireceği mevkilerden biri de forvet hattı. Jose yaptığı açıklamada; "Roma'dan kimseyi almayı düşünmüyorum" dese de listesinin ilk sırasında eski öğrencisi Romelu Lukaku var. Belçikalı golcü için bugünden itibaren çalışmalar başlıyor.

CHELSEA SATMAYA SICAK

İtalyan medyası da bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Çünkü Lukaku'yu Napoli'nin başına geçen Conte de istiyor. Çizme'nin önemli basın organları arasında yer alan La Gazzetta dello Sport, dünkü haberinde; "Lukaku'yu Conte gibi United ve Chelsea'de çalıştıran Mourinho da istiyor. Jose onun hayranı ve onu Türk devi Fenerbahçe'de görmek istiyor. Chelsea ise satmaya sıcak" ifadelerini kullandı.

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