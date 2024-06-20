FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sergilediği futbolla göz dolduran Jayden Oosterwolde, transferin gözde ismi oldu. Yıldız oyuncu için menajeri kulübe birçok teklif getirdi. Yönetim ise ayrılık için bekledikleri bonservis bedelini açıkladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertli yönetim ise; "25 milyon euroyu getirirsen gitmesine izin veririz" yanıtını Hollandalı oyuncunun menajerine iletti.
Jayden için en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.
23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 mazça çıktı.
1.89 boyundaki yıldız isim bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Oosterwolde bu maçlarda 3164 dakika görev aldı.
Yıldız oyuncu sol bekin yanı sıra stoper bölgesinde de görev alıyor.
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