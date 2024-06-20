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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sergilediği futbolla göz dolduran Jayden Oosterwolde, transferin gözde ismi oldu. Yıldız oyuncu için menajeri kulübe birçok teklif getirdi. Yönetim ise ayrılık için bekledikleri bonservis bedelini açıkladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

İtalya'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Jayden Oosterwolde'nin menajeri kulübe, gelen resmi teklifleri iletti.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

Sarı-lacivertli yönetim ise; "25 milyon euroyu getirirsen gitmesine izin veririz" yanıtını Hollandalı oyuncunun menajerine iletti.



FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

Jayden için en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 mazça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...

1.89 boyundaki yıldız isim bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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