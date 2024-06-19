Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Lukaku iddialarını reddederken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 13:42
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamle gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Kanarya, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Mourinho'nun gelişi sonrası yıldız transferleri için düğmeye basan Fenerbahçe'nin, deneyimli teknik adamın Roma'dan öğrencisi olan Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Deneyimli teknik adam, Romelu Lukaku iddialarına da açıklık getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Mourinho, konuyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"

Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor. Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Jose Mourinho, Fenerbahçe için çıkan haberleri reddederken, İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

FENERBAHÇE LUKAKU İÇİN DEVREDE

Il Corriere della Sera, sarı-lacivertlilerin Romelu Lukaku için hala devrede olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

MOURINHO, LUKAKU'YU GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK

Haberde Jose Mourinho'nun yıldız golcünün transferini reddetmesine rağmen kendisini Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi yapacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Öte yandan Lukaku ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 48 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Belçikalı santrfor, 21 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...

31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.

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