TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Lukaku iddialarını reddederken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Mourinho'nun gelişi sonrası yıldız transferleri için düğmeye basan Fenerbahçe'nin, deneyimli teknik adamın Roma'dan öğrencisi olan Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, Romelu Lukaku iddialarına da açıklık getirdi.
Mourinho, konuyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.
Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz.
"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"
Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor. Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız.
Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe için çıkan haberleri reddederken, İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE LUKAKU İÇİN DEVREDE
Il Corriere della Sera, sarı-lacivertlilerin Romelu Lukaku için hala devrede olduğunu yazdı.
MOURINHO, LUKAKU'YU GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK
Haberde Jose Mourinho'nun yıldız golcünün transferini reddetmesine rağmen kendisini Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi yapacağını yazdı.
Öte yandan Lukaku ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.
Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 48 maça çıktı.
Belçikalı santrfor, 21 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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