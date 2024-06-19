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Patolojik vaka

Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek hakkında çok ağır ithamlarda bulundu: “kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, her konuştuklarında Fenerbahçe’yi dillerinden düşürmezler. Her konuşmada bizden bahsediyorlar.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Patolojik vaka

Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek hakkında çok ağır ithamlarda bulundu: "kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler. Her konuşmada bizden bahsediyorlar."

BİZE İNANMAYA DEVAM EDİN

Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Ali Koç, "Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, bize inanmaya devam edin" dedi.

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