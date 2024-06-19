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Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamamıştı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Boşnak orta saha oyuncusuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:41
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Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, 99 puan topladığı ve sadece bir yenilgi aldığı tarihi bir sezonu geride bırakmasına rağmen ligi 2. sırada noktaladı.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler, hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Rade Krunic oldu.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, geçen sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın sezon başında da transferini istediği Boşnak orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Krunic'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Rade Krunic takviyesiyle orta sahasını güçlendiren Kanarya, tecrübeli futbolcudan istediği katkıyı alamadı.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Fenerbahçeli taraftarlar da sergilediği performans nedeniyle 30 yaşındaki oyuncuya birkaç maçta tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic'i geçtiğimiz günlerde kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

MOURINHO'DAN OLUMSUZ RAPOR

Ancak Jose Mourinho, Boşnak yıldız için olumsuz rapor sununca kulüp arayışları başladı.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Krunic'in menajerine "Takım bul" talimatı verildi.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

30 yaşındaki orta sahaya İtalya'dan kulüp bakılıyor.

Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...

Rade Krunic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.

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