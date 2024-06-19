Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Jose Mourinho...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamamıştı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Boşnak orta saha oyuncusuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:41
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Fenerbahçe, geçen sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın sezon başında da transferini istediği Boşnak orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Krunic'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıklamıştı.
Rade Krunic takviyesiyle orta sahasını güçlendiren Kanarya, tecrübeli futbolcudan istediği katkıyı alamadı.
Fenerbahçeli taraftarlar da sergilediği performans nedeniyle 30 yaşındaki oyuncuya birkaç maçta tepki gösterdi.
Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic'i geçtiğimiz günlerde kalıcı olarak kadrosuna kattı.
MOURINHO'DAN OLUMSUZ RAPOR
Ancak Jose Mourinho, Boşnak yıldız için olumsuz rapor sununca kulüp arayışları başladı.
Krunic'in menajerine "Takım bul" talimatı verildi.
30 yaşındaki orta sahaya İtalya'dan kulüp bakılıyor.
Rade Krunic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.
Boşnak futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Krunic'in güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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